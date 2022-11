L'intervista di Paolo Hendel ad Adriano Pappalardo a "Mai Dire Gol"

Siamo a cavallo degli anni Novanta: Paolo Hendel, ospite fisso a "Mai dire Gol", intervista Adriano Pappalardo. In uno degli sketch comici più divertenti del programma di Italia 1, Hendel terrà la scena praticamente da solo senza mai permette di parlare al suo ospite.

Il cantante, però, riesce a lanciare un'indiscrezione importante sulla sua carriera, una svolta inaspettata anche per Hendel: "Non farò più il cantante - dice l'interprete di "Ricominciamo" - ora mi dedicherò a fare l'attore".

Infatti, Adriano Pappalardo oltre che nella musica è stato apprezzato anche dietro la macchina da presa. Tra le sue apparizioni principali, figura nel ruolo di attore anche in film come: "Rimini Rimini" per il cinema, "La Piovra 4" e "Classe di ferro" per la tv.