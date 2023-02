Corrado spiega la ricetta della pizza a Gene Hackman ai Telegatti 1993

L'attore consegna il premio a Lorella Cuccarini come Personaggio femminile dell'anno

Corrado spiega la ricetta della pizza a Gene Hackman. L’attore, sul palco dei Telegatti del 1993 per consegnare il premio a Lorella Cuccarini come "personaggio femminile dell'anno", si è intrattenuto col conduttore, che ne ha approfittato per chiedergli cosa gli piacesse dell’Italia.

Si sa che la pizza è da sempre uno dei piatti più amati della cucina italiana nel mondo e anche l’attore ha dichiarato di amarla: “Mi piace e vorrei la ricetta per imparare a farla”. Corrado si cimenta in una spiegazione improvvisata, fornendo ingredienti a dir poco inusuali: sfoglia, prezzemolo, farina, mascarpone, fiordilatte...suscitando l'ilarità del pubblico.

Per uscire dall'imbarazzo Corrado conclude invitando l'attore a recarsi in pizzeria tra le risate generali. Rivediamo il momento in cui Gene Hackman prendeva nota degli ingredienti ai Telegatti 1993.