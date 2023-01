Paolo Bonolis ripercorre i suoi inizi in tv a "La grande avventura" 1995

Con la capitale sullo sfondo, Lorella Cuccarini nel 1995 intervista per il programma "La grande avventura" il conduttore Paolo Bonolis che ripercorre i suoi inizi in tv. "Ho guardato sempre tanta televisione e ognuno dei grandi della tv mi ha dato qualcosa. Da ragazzino mi piacevano tanto Corrado e Raimondo Vianello, con il loro cinismo garbato e umorismo inglese" ha raccontato Bonolis.

Paolo Bonolis, che ha iniziato a lavorare in Fininvest per poi approdare alla Rai, ha poi aggiunto: "C'è una cosa che porto nel cuore sempre. Avevo appena terminato il mio lavoro con Bim Bum Bam dopo otto anni al fianco di Uan, ed era la prima puntata di "Doppio Slalom". Partita la registrazione mi bloccarono per dirmi che c'era un messaggio per me: era Uan, mi manchi. Ho pianto mezz'ora, ancora oggi a pensarci mi commuovo".