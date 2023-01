Antonella Mosetti canta Raffaella Carrà a "Non è la Rai" del 1994

Attrice, conduttrice e ballerina, nonché protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip (insieme a sua figlia, Asia Nuccetelli), Antonella Mosetti ha iniziato a muovere i primi passi in televisione a "Non è la Rai", il programma cult di Gianni Boncompagni andato in onda dal 9 settembre 1991 fino al 30 giugno 1995, per quattro edizioni.

Proprio dalla trasmissione, che ha segnato un'intera generazione di teenager all'inizio degli anni Novanta, è tratto il video in alto. Qui Mosetti, presentata da un'altrettanto giovane conduttrice, Ambra Angiolini, si cimenta in un brano iconico di Raffaella Carrà: "E salutala per me".