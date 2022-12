Kim Carnes si esibisce con "Bette Davis Eyes" a "Popcorn" 1981

Kim Carnes si esibisce a "Popcorn" nel 1981 sulle note del singolo "Bette Davis Eyes". Il brano che Jackie DeShannon dedicò agli occhi dell'attrice Bette Davis, rese la cantante statunitense celebre in tutto il mondo rimanendo per nove settimane in vetta alle classifiche. La canzone vince il Grammy per il singolo dell'anno e traina il successo dell'album "Mistaken Identity". Negli anni successivi il nome di Kim Carnes comparirà nella colonna sonora di "Flashdance" (1984), con il brano "I'll Be Here Where The Heart Is".

La Bette Davis a cui allude il testo della canzone di Kim Carnes, è la famosa attrice americana vincitrice di due premi Oscar, molto famosa in tutto il mondo per il suo ruolo nel film "Eva contro Eva" del 1950. Dopo la hit "Bette Davis eyes" l'attrice volle conoscere Kim per ringraziarla. Anche la nipotina di Bette Davis non credeva che la nonna fosse tanto grande e famosa, lo capì in seguito grazie a questa hit.