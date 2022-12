Alberto Castagna presenta "Stranamore" ai "Telegatti" 1995

"Stranamore" è stato uno dei programmi cult di Alberto Castagna: un successo che ha conquistato diverse generazioni e ha incassato diversi premi. Tra questi anche il "Telegatto": nell'edizione 1995 della serata per premiare i migliori programmi tv, il conduttore toscano scomparso prematuramente nel 2005, colse l'occasione per proporre un messaggio in perfetto stile dello show dedicato alla ricerca dell'anima gemella. Destinataria della videoclip era Mara Venier, al timone di quell'edizione del "Gran Premio internazionale dello Spettacolo" insieme a Corrado. Castagna presentò il messaggio ed ecco apparire sullo schermo il giornalista sportivo Gian Piero Galeazzi. Il telecronista dichiarò per scherzo il suo amore alla figlia della Venier presente in sala suscitando risate e meraviglia da parte della conduttrice veneziana.

"Stranamore" è un programma cult di Canale 5 e Rete 4 andato in onda a più riprese dal 1994 fino al 2009. Indimenticabile la sigla d'apertura basata sul brano dei Beatles "All You Need Is Love". Rivediamo nel video Alberto Castagna mentre ritira il premio sul palco dei "Telegatti".