I Bee Hive cantano la hit di "Love me Licia" del 1986

Ricordate le canzoni dei Bee Hive di "Love Me Licia"? Il telefilm andò in onda su Italia 1 nel 1986 ed è la trasposizione dell'omonimo cartone animato giapponese "Kiss me Licia" con protagonisti tra gli altri Cristina D'Avena nei panni della protagonista Licia e Marco Bellavia nel ruolo di Steve. Il video propone il brano "Broken Hearts" tratto dall'album "Love Me Licia e i Bee Hive". La raccolta puntava a ricalcare il più fedelmente possibile le canzoni dell'anime giapponese con il telefilm italiano reso reale con personaggi in carne e ossa.

Gli intrecci di Love me Licia. I Bee Hive, partiti per gli Stati Uniti al termine della serie animata, tornano a casa, ma Andrea sospetta che Mirko abbia una relazione con Mary, l'impresaria estera del gruppo. In realtà chi si innamora di lei è Marrabbio, il padre di Licia, che perderà letteralmente la testa per la suddetta e si darà un gran da fare per conquistarla, proponendole spesso di mangiare le sue polpette, cosa che però raramente riuscirà a fare. I Bee Hive andranno poi, assieme agli altri protagonisti, in tournée. Marrabbio dovrà misurarsi con Vilfredo María, un tipico donnaiolo che tenterà di conquistare Mary. Si scoprirà poi però che questo è in realtà un informatore industriale, il cui vero scopo è quello di carpire la ricetta segreta delle polpette di Marrabbio. Deciderà quindi poi di rapire Giuliano sotto riscatto, ma il gatto verrà liberato e lui smascherato. Nel frattempo Mirko è preoccupato perché deve sostenere gli esami di laurea, e ha paura perché sa che se andranno male non ci sarà alcuna possibilità che Marrabbio gli lasci, in futuro, sposare Licia. Il cantante riuscirà però a superare l'esame finale con ottimi voti.

Un'icona degli anni Ottanta. Tre ciuffi arancioni, tutine spaziali e luci strobo, i Bee Hive in concerto si scatenano sulle note di "Broken Hearts" e rendono l'atmosfera dell'anime, un cult degli anni Ottanta. Rivediamo il video dell'esibizione.