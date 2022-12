"Mai dire Gol" 1998, Luciana Littizzetto stregata da Francesco Totti

Nel 1988 nel programma televisivo della Gialappa's Band trasmesso su Italia 1, "Mai dire Gol", l'indimenticabile "Lolita" intepretata da Luciana Littizzetto resta stregata da Francesco Totti. "Senti Totti pensavo questa cosa. Io adesso scappo e se tu mi prendi mi fai tua" dichiara scherzosamente, mentre prova a conquistare il giovane calciatore della Roma.

Luciana Littizzetto ha iniziato a collaborare con la trasmissione della Gialappa's Band nel 1997 e con l'edizione del '98 ha introdotto due suoi nuovi personaggi molto popolari: la pianista Nives e la ninfomane Lolita. Con la sua voce roca e le sue insistenti avance, la Littizzetto prende di mira Francesco Totti intonando la strofa "Totti non fa lo stupido stasera, tirami una manata che ti dico sì". Seppur in imbarazzo, il calciatore della Roma le regge il gioco per tutta la durata dello sketch.