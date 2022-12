Raul Cremona nei panni del Mago Oronzo a "Mai dire Gol" 1995

Chi si ricorda il Mago Oronzo? Nel 1995 grazie a Raul Cremona fece il suo prima volta l'ingresso sul palco di "Mai dire Gol", condotto in quell'edizione da Claudio Lippi e Simona Ventura. Al grido di "Io credo nella reincarnazione!" il simpatico mago entra indossando una canottiera sbrindellata, una spessa collana con la croce e una coppola in testa.

La Gialappa's Band commenta con la sua proverbiale goliardia il ruolo dei maghi in televisione al centro spesso di polemiche e mette in dubbio l'esibizione di Mago Oronzo. "Per di più far esibire questo mago è discutibile già a vedersi", commenta il trio in coro davanti a Lippi e a una divertita Ventura. Rivediamo il video della gag dove non mancano sorprendenti e divertenti "numeri di magia".