Open innovation, l'innovazione oltre i confini dell'azienda | Jay Rogers (LM Industries) a Tgcom24: "Allargare i punti di vista crea opportunità interessanti"

Sempre più aziende nel mondo stanno puntando alla ricerca di innovazione oltre i confini dell’impresa, sfruttando, valorizzando e trasferendo all'interno del proprio modello di business ciò che il mercato offre all’esterno. Questo fenomeno ha preso il nome di open innovation. Tra le aziende che stanno mettendo in pratica questo modello c'è l'americana LM Industries, produttrice di veicoli altamente innovativi. Durante la puntata di "Digitalmente" , andata in onda sabato 19 dicembre, ne abbiamo parlato con l’amministratore delegato dell’azienda, Jay Rogers . "Con l'open innovation non esistono confini né barriere geografiche. Vincono le idee migliori. Allargare i punti di vista, portare i concetti fuori dalla conversazione e tradurli all'esterno crea opportunità interessanti soprattutto in aree dove queste relazioni trasversali vengono meno", ha spiegato Rogers.

Come fare open innovation? A spiegarlo è lo stesso Rogers: "L'open innovation è strettamente legata alla nascita di Internet. Eppure oggi molte persone non sanno cos'è. Significa che se sei l’ideatore di un progetto, il creatore a livello manifatturiero, devi essere più aperto possibile per quanto riguarda i tuoi standard, le scelte che farai a monte del progetto, le materie prime che acquisterai e i dati che userai. Più aperto sarai in tutte queste direzioni più facile sarà riuscire a fare open innovation. In questo modo il tuo prodotto diventa competitivo più velocemente".