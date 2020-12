Efficienza e tracciabilità grazie al sistema blockchain - La blockchain è un registro digitale talmente attendibile da rappresentare un’alternativa alle comuni banche dati. E’ sempre consultabile e, inoltre, è permanente: questo significa che una volta inseriti i dati non sono più modificabili. L’agricoltura, ad esempio, grazie alla tecnologia blockchain raccoglie i dati sull’origine del prodotto, sui lavoratori assunti per la raccolta e sui macchinari utilizzati. Questo permette di verificare il tracciamento. Anche la medicina trae vantaggio dalla blockchain. Le cartelle sanitarie possono essere condivise tra ospedali e medici ovunque nel mondo. Pensiamo a quanto può essere utile questa tecnologia in tempi di coronavirus per la mappatura dei contagi.

"Come abbiamo sperimentato in questi mesi, è molto importante riprendere il collegamento tra l’ospedale e il medico di famiglia e favorire un percorso in cui il paziente venga costantemente seguito da queste due realtà - commenta Santoni -. Per quanto riguarda l’industria agroalimentare, tutti noi consumatori vogliamo essere più consapevoli. In questo senso, penso che la tracciabilità alimentare, cioè verificare il tracciamento dal campo fino alla forchetta, sia un’innovazione straordinaria. Per essere più consapevoli, attraverso la blockchain, ma anche per preservare il nostro made in Italy ed evitare la contraffazione".

I campi di applicazione - Con Fabio De Felice, presidente Protom, azienda leader nella fornitura di servizi digitali a enti pubblici e privati, abbiamo parlato dei vari campi di applicazione della blockchain. In particolare, De Felice ci ha svelato un'ulteriore impiego a favore del vaccino anti-Covid. Non solo. Anche di come la pubblica amministrazione potrebbe trarre vantaggio da una tecnologia simile.

Open innovation - Il viaggio di "Digitalmente" continua e termina negli Stati Uniti, dove ci siamo recati virtualmente per intervistare Jay Rogers, imprenditore di fama internazionale e Ceo di LM Industries, azienda produttrice di veicoli altamente innovativi. Con lui abbiamo parlato di Open Innovation.