Reti e gap infrastrutturale, Italia in fondo alla classifica europea

In Italia, la copertura della banda ultralarga in fibra ottica è solo del 30%. Un dato che posiziona il nostro Paese in fondo alla classifica europea. Il Paese più virtuoso in questo senso è, invece, la Svezia; ma anche la Spagna non se la cava male: un’adeguata regolamentazione ha infatti permesso di sfruttare al meglio l'elevata qualità delle infrastrutture, rendendo il Paese leader di settore. Di "digital speed divide" e di molto altro si è parlato nella seconda puntata di "Digitalmente", il nuovo programma di Tgcom24.