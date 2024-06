Jon Bon Jovi canta "Midnight in Chelsea" a "Festivalbar" 1997

Estratto dall'album "Destination Anywhere", il secondo pubblicato come solista dall'artista americano, il brano "Midnight in Chelsea" è un omaggio all'omonimo quartiere di Manhattan (New York City) famoso per il suo stile pittoresco. Nel 2006 la rivista Hit Parader ha inserito Bon Jovi nell'olimpo delle leggende "hard rock e metal" ma nella sua carriera si contano numerosi riconoscimenti, incluso il Golden Globe nel '90 per il brano "Blaze of Glory" Rivediamo l'esibizione di Jon Bon Jovi con "Midnight in Chelsea" nella piazza di "Festivalbar" edizione 1997.