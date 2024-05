Lenny Kravitz compie 60 anni, ricordate questa esibizione a Festivalbar 1998?

Buon compleanno Lenny Kravitz! In occasione del suo sessantesimo, riascoltiamo uno dei brani più famosi del musicista americano a Festivalbar 1998 "If You Can't Say No". Nato il 26 maggio 1964 a New York, il musicista americano dai molti talenti, è anche attore, designer e modello. Eclettico e poliedrico, è capace di passare dalle atmosfere fashion e sofisticate alla naturalezza rude della vita a contatto con la natura.

Nato e cresciuto in una famiglia dello star system: la madre di Lenny era Roxie Roker, attrice famosa per la serie tv "The Jeffersons" e il padre era il producer televisivo e promoter di jazz Sy Kravitz. Dalla fine del matrimonio con Lisa Bonet, Denise nella sit-com "I Robinson", durato dal 1987 al 1991, nel dicembre 1988 nasce Zoë. Lenny Kravitz ha avuto diverse relazioni, le più celebri con Kylie Minogue, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia e Nicole Kidman, ma per sua stessa ammissione oggi è ancora alla ricerca dell'amore.