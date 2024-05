Cento anni fa nasceva Mike Bongiorno, ecco come raccontava il suo primo programma in Fininvest nel 1995

Cento anni fa a New York nasceva Mike Bongiorno e in occasione del suo centenario vogliamo rivederlo a "La grande avventura" quando raccontava il suo primo programma a Marco Columbro. "Tu sei stato il primo a fare il salto, dalla tv di stato alla tv indipendente, ci racconti come hai fatto a rischiare?" chiedeva curioso il conduttore.

"È stato un colpo di testa. Sai bene che ho iniziato a lavorare in America, quando avevo meno anni di te ora, con un ruolo molto piccolo: scrivevo l'orario di fine e inizio dei programmi. Però per due anni, a forza di sentire e vedere gli altri, ho imparato anche io. Un bel giorno è arrivato un signore che voleva fare la tv indipendente e mi chiese: tu ne sai di pubblicità? Era pane per i miei denti. Il mio primo programma "I sogni nel cassetto" fu una vera rivoluzione", raccontava Mike Bongiorno.

Tra gli altri programmi di Mike Bongiorno ricordiamo "La ruota della fortuna" che dopo quattordici anni di assenza torna con una nuova edizione con alla conduzione di Gerry Scotti, che ha ricordato nella prima puntata lo storico conduttore.