La carriera di Gisele Bündchen inizia in un McDonald's di San Paolo, nel 1994. Qui viene scoperta da un’agenzia di moda: pochi anni dopo, nel 1999 viene proclamata modella dell’anno. In questo video si racconta a “Fuego”: “Quello che mi sta succedendo è incredibile. Sono arrivata a New Yok due anni fa, all’inizio lavoravo pochissimo, poi improvvisamente tutti si sono accorti di me”.

Nel 2014 il suo patrimonio complessivo ammontava, sembra, a circa 386 milioni di dollari. Dal 2000 al 2006 ha sfilato per Victoria’s Secret, di cui ha aperto gli show in diverse occasioni. È ambasciatrice Onu per il suo impegno contro l’inquinamento e a favore dell’ambiente.

In occasione del suo compleanno, quest'anno spegne 41 candeline, rivediamo l'intervista della modella a "Fuego" 2000.