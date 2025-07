Il Festival dei due Mondi di Spoleto si apre con Musica da Casa Menotti

Per me è stato avvincente organizzare concerti, ho sempre desiderato farlo fin da giovanissimo; per questo Musica da Casa Menotti ha rappresentato per la mia attività un grande “laboratorio”. Di ciò sono molto grato alla Fondazione Monini ed in particolare alla sua presidente la Signora Maria Flora, che ebbe l’intuizione di propormi la direzione artistica, quando avevo solo 22 anni. Musica da Casa Menotti ha rappresentato per me una grande “scuola di vita”.