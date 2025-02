Il medico consiglia ... la chirurgia mininvasiva della mano: tecniche e percorso di cura

Il ruolo del terapista della mano è fondamentale non solo per il recupero funzionale, ma anche per correggere eventuali discinesie, ossia quei movimenti anomali, involontari e incontrollati di alcune parti del corpo, che possono aver contribuito all’insorgenza della patologia. “Grazie al terapista vengono anche confezionati tutori su misura specifici per diverse patologie, per i trattamenti conservativi non chirurgici e per quelli di gestione post-operatoria. Infatti, nel nostro dipartimento non ingessiamo più le dita, le mani, i polsi e i gomiti, ma confezioniamo tutori su misura in materiale termoplastico estremamente leggero e pratico”.