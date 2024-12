Il medico consiglia… il rettocele: come riconoscerlo e curarlo

Il decorso post-operatorio varia in base al tipo di intervento (chirurgia tradizionale o mininvasiva) e alla gravità della condizione pre-esistente. Per interventi mininvasivi, il ricovero può durare 1-2 giorni. Per procedure più complesse, potrebbe essere necessario rimanere in ospedale più a lungo. Diciamo sempre ai nostri pazienti che è normale provare un po' di dolore o fastidio nella zona operata, controllabile però attraverso gli antidolorifici prescritti. Raccomandiamo sempre una dieta ricca di fibre e una buona idratazione per prevenire la stitichezza, che potrebbe mettere sotto stress la zona operata e consigliamo l’uso di lassativi leggeri o ammorbidenti per le feci. È importante evitare sforzi fisici intensi, come il sollevamento di pesi o attività che aumentino la pressione addominale per le successive 4-6 settimane. Fondamentale anche l'igiene della zona operata per prevenire infezioni. La maggior parte dei pazienti si riprende completamente entro 6-8 settimane, ma il tempo può variare da persona a persona. Di solito si consiglia di aspettare almeno 6/8 settimane prima di riprendere l'attività sessuale, ma è sempre meglio seguire le indicazioni del chirurgo ed effettuare i controlli programmati per monitorare la guarigione e discutere eventuali sintomi residui.