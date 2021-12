Auguri a Ivana Spagna, rivediamola cantare "Siamo in due"

Buon compleanno a Ivana Spagna, che oggi compie 67 anni. La cantante, nata il 16 dicembre del 1954 a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ha iniziato la sua carriera nel 1969 con la partecipazione al concorso musicale "Girogarda", ma ha raggiunto la notorietà nel 1986 grazie al brano Easy Lady, che entrò in classifica in numerosi Paesi europei ed extraeuropei.

Negli anni '70 si esibisce con il suo gruppo Opera Madre, composto da suo fratello Giorgio Theo Spagna e dal compagno dell'epoca Alfredo Larry Pignanoli, nelle discoteche italiane. Nel corso della sua carriera ha partecipato più volte al "Festival di Sanremo" e nel 1994 venne scelta da Elton John come voce italiana di "Circle of Life", il celebre brano del film "Il re leone".

Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar, ha conquistato la terza posizione al Festival di Sanremo 1995 grazie al brano "Gente come noi" e nel 2006 ha ricevuto il Disco d'Oro alla carriera, perché tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all'estero con oltre 11 milioni di dischi venduti.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola cantare "Siamo in due" nell'edizione del Festivalbar del 1995.