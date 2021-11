L'esibizione di Ivana Spagna con "This generation" a "Superclassifica Show"

Ivana Spagna ha raggiunto il successo grazie al tormentone "Easy Lady nel 1986", con cui entrò in classifica in numerosi Paesi europei ed extraeuropei. È stata l'ultima cantante donna ad aver vinto il "Festivalbar" e ha conquistato la terza posizione al "Festival di Sanremo" 1995 grazie al brano "Gente come noi".

Il 1987 fu l'anno della conferma. Il nuovo singolo "Call Me" raggiunse il vertice della classifica europea. Nel 1988 uscì il suo secondo album dedicato alla memoria del padre scomparso: "You are my energy" con pezzi che presentavano sonorità pop ma anche rock.

Rivediamo Ivana Spagna cantare l'ultimo singolo estratto da questo album, "This Generation" a "Superclassifica Show" nel 1989.