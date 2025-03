Ventotene o ventottenne? Polemiche dopo il post di Bandecchi sul Manifesto

Il Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, è un documento fondamentale per il federalismo europeo. Redatto durante il confino sotto il fascismo, propone l’unione dei popoli europei in una federazione per garantire pace, libertà e giustizia sociale. Critica gli Stati nazionali sovrani, ritenuti causa di guerre e totalitarismi, e auspica l’abolizione delle frontiere economiche e politiche. Sostiene la necessità di un governo federale democratico, con un esercito comune e una politica economica coordinata. Pone al centro i diritti dei cittadini, superando le disuguaglianze e i privilegi di classe. Immagina un’Europa unita come baluardo contro le dittature e come modello di cooperazione internazionale. Propone una costituzione europea per regolare i rapporti tra Stati e cittadini. Influenzato dal socialismo e dal liberalismo, il Manifesto ispirò il processo di integrazione europea post-bellica.