Meloni alla Camera: "L'Europa di Ventotene non è la mia"

"Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia", ha detto il premier, citando alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene. Rivolgendosi alle opposizioni, ha rincarato la dose: "Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché nella manifestazione di sabato a piazza del Popolo e anche in quest'aula è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l'abbiano mai letto, perché l'alternativa sarebbe spaventosa". Parole che hanno scatenato dure proteste in Aula dai banchi dell'opposizione con il presidente Lorenzo Fontana costretto a sospendere la seduta.