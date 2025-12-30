Valditara sulla scuola italiana 2025: "Più risorse, rinnovati i contratti e superati i target europei"

Per gli ultimi 2 anni del triennio, cioè il 2027 e il 2028, le leggi di bilancio non appostano mai cifre definitive, proprio perché gli oneri non sono ancora certi. E allora facciamo anche qui degli esempi concreti. La legge di bilancio approvata nel 2024 aveva previsto per il 2026 57 miliardi e 46 milioni di euro. Invece per il prossimo anno questa legge di bilancio stanzia, assegna definitivamente 57 miliardi e 921 milioni. Quindi, rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio 2024, ci sono 875 milioni in più. È sempre stato così. Per stabilire se ci sono dei tagli occorre dunque guardare a quanto è stanziato per l'anno successivo, cioè per il 2026. Ma facciamo un esempio che riguarda questa volta un governo di sinistra, il Conte 2. Per il 2021 aveva assegnato definitivamente 50 miliardi e 570 milioni. Per il 2022 aveva previsto, non stanziato, 48 miliardi e 59 milioni, per il 2023 46 miliardi e 751 milioni. Ma non si poteva all'epoca parlare di tagli e infatti quando venne approvata la legge di bilancio nel 2021 dal governo Draghi, i miliardi assegnati per il 2022 furono 51. Ma anche la legge di bilancio approvata con il governo Draghi prevedeva in via non ancora definitiva, per gli anni successivi, il 2023 e il 2024, 49 miliardi e mezzo e 47 miliardi.



Allora, qual è la realtà? Oggi noi stanziamo per il 2026 960 milioni in più rispetto al 2025. Non solo, per il prossimo anno ci saranno a disposizione della scuola italiana 57 miliardi 961 milioni di euro. Per il governo Conte 2 le risorse erano 50 miliardi. Dunque vi è stato un incremento significativo di risorse per la scuola italiana.



Non solo. Abbiamo anche una concreta prospettiva di firmare il terzo contratto per il personale della scuola in una sola legislatura. Ma diamo anche qualche dato aggiuntivo. Abbiamo previsto con la firma del contratto 2022-2024 degli aumenti medi di circa 150 al mese per i docenti e di circa 110 euro al mese per il personale Ata. Fra l'altro saranno assegnati ai docenti arretrati di circa 1.948 euro e per il personale Ata di 1.427 euro. Ci sarà anche una tantum aggiuntiva per i docenti pari a 149 euro e di 109 euro per il personale Ata. È una attenzione importante, significativa per chi lavora a favore dei nostri giovani, per il futuro dei nostri giovani.



Non solo, nella storia della scuola italiana non si sono mai sottoscritti tre contratti in una sola legislatura. Garantiamo dunque per la prima volta una vera continuità contrattuale. Abbiamo poi messo a disposizione 320 milioni per l'assicurazione sanitaria per un milione di lavoratori della scuola. È la prima volta che si prevede un'assicurazione sanitaria per tutto il personale scolastico.



Parliamo ora del raggiungimento degli obiettivi Pnrr per il 2025. Sono soldi di cui l'Italia dovrà rendere conto e quindi è bene che vengano investiti in modo appropriato. Vediamo i target fissati dall'Unione Europea.



Contrasto alla dispersione scolastica e superamento dei divari territoriali: il target fissato dall'Unione Europea era di coinvolgere, di formare 820mila studenti. Il target raggiunto è stato invece più alto. Sono stati formati un milione di studenti a rischio di abbandono o che avevano abbandonato la scuola.



Riduzione del tasso di abbandono precoce: l'Unione Europea aveva previsto di abbassare la percentuale dal 13,5 al 10,2. Secondo le stime Invalsi, il target nel 2025 è stato ampiamente superato, saremmo all'8,3 per cento. Addirittura con 5 anni di anticipo rispetto all'obiettivo 2030.



Altro obiettivo, trasformare le aule in aule digitali: il target fissato dall'Unione Europea era di 100mila classi in ambienti digitali innovativi. Il target raggiunto, che noi abbiamo raggiunto, è di 136mila classi digitali.



Didattica digitale integrata: il target fissato dall'Unione Europea era di formare 650mila unità di personale scolastico. Abbiamo invece formato 815mila tra docenti, personale tecnico-amministrativo. Abbiamo attivato oltre 130mila percorsi formativi.



Nuove competenze, nuovi linguaggi, in particolare materie Stem, orientamento e multilinguismo: il target fissato dall'Unione Europea era di attivare percorsi formativi in 8mila istituzioni scolastiche. Abbiamo attivato percorsi formativi in 8.171 scuole con 235mila percorsi svolti e il coinvolgimento di oltre 3 milioni e 700mila studenti.



Ma stiamo spendendo in modo efficiente le risorse Pnrr? Sì, lo certificano ancora una volta i dati inviati alla Commissione. Per quanto riguarda la spesa sugli investimenti, questa si attesta a circa il 65 per cento del totale con investimenti che raggiungono addirittura l'80 per cento del totale. Non solo, ma questo governo ha investito ulteriori 2 miliardi di euro di risorse nazionali aggiunte, così come anche un miliardo e mezzo di euro di risorse europee provenienti dai fondi di coesione.