L'INIZIATIVA

Ministero dell’Istruzione e del Merito e Fondazione Artemisia ETS firmano il protocollo d’intesa per la Formazione Scuola-Lavoro e la tutela della salute degli studenti

Via alla collaborazione volta a promuovere percorsi di formazione scuola-lavoro e iniziative di sensibilizzazione e informazione dedicate ai ragazzi

10 Dic 2025 - 22:01
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

È stato firmato martedì 9 dicembre il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del ministro Giuseppe Valditara, e la Fondazione Artemisia ETS, nella persona della Presidente Dott.ssa Mariastella Giorlandino, per l'avvio di una collaborazione volta a promuovere percorsi di formazione scuola-lavoro e iniziative di sensibilizzazione e informazione dedicate agli studenti, con particolare attenzione alla tutela della salute fisica e psico-sociale. 

Il progetto FSL – Formazione, Salute, Lavoro, promosso dalla Fondazione Artemisia attraverso l’education unit della Artemisia Accademy, diretta dalla Dott.ssa Elena Pollari, si inserisce pienamente nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito.  L’iniziativa pone i giovani al centro con un metodo interattivo e inclusivo che li rende protagonisti, valorizzando i talenti e le potenzialità di ciascuno.  Non si limita a introdurre al mondo del lavoro, ma promuove un percorso educativo che sviluppa relazioni, senso civico, rispetto delle regole comuni e corretti stili di vita, come voluto dal ministro Valditara, che la Fondazione Artemisia ringrazia per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle nuove generazioni.


Il programma affronta alcuni tra i principali temi per l’arricchimento culturale e la crescita personale e sociale degli studenti: 

  • educazione civica fondata sui valori del Rispetto, del Merito e della Solidarietà 
  • contrasto a tutte le forme di dipendenza 
  • educazione affettivo-relazionale 
  • anatomia e fisiologia umana 
  • prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili 
  • cittadinanza digitale
     

Accanto a questi, molti altri argomenti vengono affrontati da specialisti ed esperti, attraverso lezioni e laboratori che stimolano consapevolezza identitaria, responsabilità sociale e capacità di scelta, accompagnando gli studenti a riconoscere le proprie potenzialità e a diventare artefici del proprio futuro. La Fondazione Artemisia ETS, tramite la sezione Artemisia Accademy, esprime profonda gratitudine al Ministro Giuseppe Valditara per il valore riconosciuto al progetto e per la straordinaria opportunità offerta attraverso la firma del protocollo, che rappresenta un passo significativo verso un’educazione integrata, attenta alla salute e alla formazione globale dei giovani.

