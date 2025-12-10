Ministero dell’Istruzione e del Merito e Fondazione Artemisia ETS firmano il protocollo d’intesa per la Formazione Scuola-Lavoro e la tutela della salute degli studenti

Il progetto FSL – Formazione, Salute, Lavoro, promosso dalla Fondazione Artemisia attraverso l’education unit della Artemisia Accademy, diretta dalla Dott.ssa Elena Pollari, si inserisce pienamente nelle linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa pone i giovani al centro con un metodo interattivo e inclusivo che li rende protagonisti, valorizzando i talenti e le potenzialità di ciascuno. Non si limita a introdurre al mondo del lavoro, ma promuove un percorso educativo che sviluppa relazioni, senso civico, rispetto delle regole comuni e corretti stili di vita, come voluto dal ministro Valditara, che la Fondazione Artemisia ringrazia per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle nuove generazioni.





Il programma affronta alcuni tra i principali temi per l’arricchimento culturale e la crescita personale e sociale degli studenti: