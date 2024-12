In vista dello sciopero dei trasporti annunciato per giovedì 12 e venerdì 13 dicembre, Matteo Salvini ha convocato i sindacati alla sede del Mit, dove l'incontro sarà martedì alle 14. "L'obiettivo - spiega il ministro dei Trasporti - è confrontarsi con le organizzazioni che hanno annunciato astensioni dal lavoro il 12 e il 13 per invitarli a desistere".