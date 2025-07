Tajani: "Pier Silvio Berlusconi in politica? Sarebbe un'ottima cosa"

"Io ho 56 anni, mio padre ne aveva 58 quando entrò in politica. Oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica, ma guardando al futuro non escludo - come non escludo tante altre cose - che a un certo punto possa dire: "Sai che c'è, una sfida completamente nuova, perché no?" Oggi comunque questa idea non ha nessuna concretezza".