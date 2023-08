Strage di Bologna, De Angelis: pronto al rogo come Giordano Bruno | Bonaccini: venga qui a dire quelle cose

Dopo le polemiche per le dichiarazioni sulla strage di Bologna , Marcello De Angelis, responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, si dice "pronto a pagare" per aver difeso le proprie idee.

"Come ogni libero cittadino di questa Nazione - ha scritto su Facebook De Angelis dopo le polemiche - ho esercitato il diritto di esprimere la mia opinione su un evento solstiziale della nostra storia, fondata su decenni di inchiesta svolta come giornalista e parlamentare". E spiega di aver "detto quello che penso senza timore delle conseguenze. Se dovrò pagare per questo e andare sul rogo come Giordano Bruno per aver violato il dogma, ne sono orgoglioso".

Ma Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, risponde per le rime. De Angelis, scrive su Twitter, è "ignobile e bugiardo. Venga a dirle a

Bologna queste cose. Guardando negli occhi i familiari delle vittime della strage fascista del due agosto".

De Angelis aveva scritto sui social di essere in grado di "dimostrare a chiunque abbia un'intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c'entrano nulla con la strage. Dire chi è responsabile non spetta a me, anche se ritengo di avere le idee chiarissime in merito nonché su chi, da più di 40 anni, sia responsabile dei depistaggi. Mi limito a dire che chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione ha sicuramente qualcosa da nascondere".