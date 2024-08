Ma le parole di Mollicone non sono condivise anche dentro Fratelli d'Italia. Edmondo Cirielli, Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia: "Non condivido le affermazioni del collega e amico Mollicone, non perché conosca i fatti per poter avere un'opinione personale ma perché l'essere stato ufficiale dei Carabinieri mi ha insegnato che le sentenze passate in giudicato non si criticano, si applicano. Anche oggi da uomo delle Istituzioni penso che sia giusto questo atteggiamento e perciò non sono mai entrato in questo argomento in 30 anni di carriera politica e oltre 20 da parlamentare di Destra".