Strage dell'Italicus, Mattarella: "Fa parte della stagione delle stragi neofasciste" | La Russa: "Ferita ancora aperta"

All'1.23 della notte di domenica 4 agosto 1974 una bomba esplose sul treno Roma -Monaco con 342 persone a bordo - nel tratto di transito a San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese - causando 12 morti e 48 feriti. Italicus fu rivendicato da Ordine Nero, ma non ebbe responsabili. Tra le vittime, di età fra 14 e 70 anni, tre turisti stranieri (un olandese, un austriaco e un giapponese), tre componenti di una famiglia - marito, moglie e figlio adolescente - e il 25enne forlivese Silver Sirotti, medaglia d'oro al valore civile, controllore che non doveva nemmeno essere in servizio quella notte. Fu tra i primi a soccorrere i passeggeri nella carrozza colpita, la quinta, sventrata quasi all'uscita dalla lunga galleria dell'Appennino toscoemiliano, e morì sopraffatto dal fuoco e dal fumo. "E' una strage dimenticata, per la giustizia italiana non ci sono colpevoli - ha detto il fratello Franco a Repubblica Bologna - Siamo fermi alla Cassazione, dove i neofascisti furono assolti. Ci è mancato anche il non avere un'associazione delle vittime, e in questo Paese solo con l'impegno dei familiari si tengono i fari accesi. Sono in contatto con un pool di avvocati, non sarà facile ma puntiamo alla riapertura delle indagini".