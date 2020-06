Stati generali, Conte: "Investiti molti miliardi per evitare licenziamenti, non abbandoniamo i lavoratori"

"A differenza di altri governi noi non lasciamo i lavoratori , non li abbandoniamo e non consentiamo che siano licenziati". Al terzo giorno di Stati generali il premier Giuseppe Conte rivendica il lavoro svolto dall'esecutivo: "Abbiamo scelto di investire tanto, circa 25 miliardi di euro , per evitare la disoccupazione ". E annuncia di voler "riformare e semplificare" il meccanismo della cassa integrazione , definendolo "farraginoso".

"La versione definitiva" del piano del governo "contiene l'indicazione di 187 progetti specifici. Questa non è una passerella, ma un confronto su progetti specifici", sottolinea il presidente del Consiglio al termine della seconda giornata di lavoro a Villa Pamphilj.

"Non c'è necessità di attivare il Mes" - Per quanto riguarda il Mes, "come governo abbiamo detto che in questo momento non c'è necessità di attivare il Meccanismo, dovremo costantemente aggiornarci. Non ci sono delle certezze, semmai dovremo fare delle valutazioni le faremo con il Parlamento. Non c'è alcuna novità".

"Guidare il M5s? Soddisfatto se tornerò alla mia occupazione" - Sul versante politico, l'inquilino di Palazzo Chigi ha risposto alle domande sulla sua eventuale guida del Movimento 5 Stelle. "Non credo sia opportuno, non mi sento valutare vicende all'interno di singole forze politiche che compongono la maggioranza. Io ho un incarico che è forse il più sfidante in questo momento. Ho iniziato questa esperienza quando avevo altre occupazioni. Lo dico a tutti quelli che elaborano sondaggi, lo dico ai compagni di viaggio: io sarò contentissimo se tornerò a fare quello che facevo".

"Ben venga un piano di Confidustria" - Il premier si è poi detto favorevole al piano di Confindustria. "Se Confindustria ha lavorato, ha raccolto l'invito del governo nel modo più giusto, è una competizione virtuosa per il futuro del Paese. Ben venga, lo accogliamo".

Altre quattro settimane di Cig - "Vogliamo prevenire ed evitare la disoccupazione", ribadisce Conte. "Portiamo in Cdm un decreto che consentirà a imprese e lavoratori che hanno cumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poterne cumulare subito altre quattro".

"Nessuna patrimoniale all'orizzonte" - "Non c'è, all'orizzonte, una patrimoniale. Uno dei punti di forza del nostro sistema è il risparmio privato", osserva ancora Giuseppe Conte. "Dobbiamo cercare di sollecitare che questo risparmio si indirizzi verso obiettivi specifici. Immaginate ad esempio la transazione energetica finanziata dal risparmio degli italiani, ma questo assolutamente non come patrimoniale".

"Democrazia senza opposizioni è singolare" - Con te si rivolge poi alle opposizione: "Potremo rimanere con diversità di posizione e di idee, non raccogliere il nuovo invito, rende la democrazia italiana un po' singolare. Se poi vogliono scegliere loro il luogo non c'è problema, ma rifiutare il confronto rende il sistema democratico singolare".