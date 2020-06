Stati Generali, il piano del governo per progettare il rilancio | Conte ringrazia Colao: "Contributo importante"

Gli Stati generali dell'economia sono "un'occasione da non perdere. Mi auguro emergano le questioni vere da affrontare nel nostro Paese". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, come riferisce la stessa trasmissione. "Abbiamo bisogno di un piano complessivo perché attraverso l'Ue avremo tante risorse da investire nel Paese e non va sprecato neanche un euro", ha affermato. A proposito del Mes, "spero - ha aggiunto - che si concludano onestamente queste diatribe un po' insensate".