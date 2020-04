“Stasera Italia”, Paolo Liguori: “I recovery fund? Per primo ne ha parlato Silvio Berlusconi”

Tra le forze politiche c’è un acceso dibattito sugli aiuti in arrivo dell’Europa. A “Stasera Italia” Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, commenta: “Non vedo un gigante all’orizzonte. La questione di prendere i fondi sanitari e accettare i ricovery fund per primo l’ha detta Silvio Berlusconi. I giornali hanno titolato ‘Si rompe l’opposizione di centro destra’. No, ha fatto una proposta che subito ha visto confluire un sacco di altre persone, che non sono giganti, ma sono persone di buon senso. Ed oggi l’Italia può essere governata solo con il buon senso”. “Se noi adesso vogliamo dei soldi perché ne abbiamo bisogno per spenderli subito è un discorso - continua il direttore - Se invece sul come arrivano i soldi vogliamo fare una crisi di governo è un altro".