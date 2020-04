Commissione Ue proporrà "recovery fund" da 300 miliardi di euro

In vista del vertice Ue in programma giovedì pomeriggio, la Commissione ha preparato un pacchetto di proposte, tra cui quella di aggiungere al prossimo bilancio Ue pluriennnale (2021-2027) un fondo temporaneo e mirato per la ripresa (recovery fund) dotato di 300 miliardi di euro. Le iniziative allo studio servirebbero a mobilitare almeno 2.000 miliardi di euro per ridare slancio alle economie colpite dalla crisi.