Regionali 2020, Salvini: "Rifarei tutto, anche il citofono" | Bonaccini: "I campanelli li suoni a casa tua"

Nonostante i deludenti risultati per il M5s, Danilo Tonienlli afferma: "Questa è la strada giusta, è la nostra strada, anche se non porta voti nell'immediato". L'ex ministro ha spiegato di condividere la lettura di Vito Crimi: "E aggiungo che continueremo a lavorare per dare un futuro migliore ai cittadini in difficoltà, per costruire un Paese più equo, sia in termini economici che di diritti".