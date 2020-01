Regionali 2020: l'E.Romagna rimane al centrosinistra di Stefano Bonaccini, in Calabria trionfa Jole Santelli, stop M5s

Fallito il colpo grosso di Matteo Salvini in Emilia-Romagna : la Regione va alle urne (con un'affluenza al 67%, il doppio rispetto alle elezioni precedenti) per premiare il governatore uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini (51%), che stacca di 8 punti la candidata della Lega Lucia Borgonzoni (43%). La coalizione del Pd premiata con il 48% dei voti, tiene testa il centrodestra con il 45%. Il M5s entra in Consiglio con un risicato 4,7%. In Calabria invece vittoria del centrodestra e di Jole Santelli (Forza Italia): che si attesta al 55%. Nella Regione del Sud non c'è partita: Callipo (Centrosinistra) si ferma al 30%. I pentastellati con Aiello (al 7,3%) fuori dal Consiglio. Carlo Tansi al 6,5% (il ricercatore del Cnr sostenuto da tre liste).

Il voto ai candidati in Emilia-Romagna In Emilia-Romagna, il governatore uscente Stefano Bonaccini si conferma in vantaggio con il 51,3% dei consensi. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra, è al 43,7%. Simone Benini, candidato del Movimento 5 Stelle, si ferma al 3,4%, sfavorito dal voto disgiunto.

Le liste: buon risultato della Lega in Emilia-Romagna, bene FdI in entrambe le Regioni In Emilia-Romagna il dato della Lega è considerevole. È quasi un testa a testa con il Pd: 34,5% contro 32%. Anche in Calabria il Pd è primo partito con il 16,3%. Il Carroccio è al 12% dietro a Fi (12,5%). Quarto Fdi (11,2%). Il partito di Giorgia Meloni ottiene un buon risultato anche in Emilia Romagna: all'8,4% mentre il partito di Silvio Berlusconi quasi scompare con un 2,4%. Non festeggia il M5s in Calabria, la lista prende il 6,3% (il candidato ha ottenuto il 7,5%). I pentastellati erano alleati con una lista civica. La soglia di sbarramento per le coalizioni si attesta all'8% e i pentastellati rimangono fuori da Palazzo Campanella.

Bonaccini con oltre il 60% a Bibbiano Stefano Bonaccini è in netto vantaggio, sopra il 60%, con il Pd sopra al 42%, a Bibbiano, il paese del Reggiano finito al centro dell'inchiesta "Angeli e Demoni" sugli affidi. La sua sfidante, Lucia Borgonzoni, si ferma al 36%. Alle precedenti elezioni regionali Bonaccini aveva preso il 57%, con il Pd ben oltre il 50%.

Bonaccini: "Spero che la Lega mi chieda scusa, l'arroganza non paga mai""Spero sia di insegnamento alla Lega, c'è qualche segretario della Lega in Emilia-Romagna che spero mi chieda anche scusa delle cose che ha detto in questi mesi". Lo ha detto Stefano Bonaccini subito dopo i primi risultati. "E' stata una cavalcata straordinaria, io ci ho sempre creduto - ha aggiunto -. Abbiamo fatto questa campagna elettorale con la consapevolezza di dover far tornare chi era rimasto a casa. Ora la partecipazione l'abbiamo recuperata e abbiamo recuperato un dato molto importante per il Centrosinistra. Gli esponenti della Lega mi invitavano a fare le valigie. Io ho sempre consigliato di essere prudenti, perché l'arroganza non paga mai".

Bergonzoni: "Bonaccini non ha perso l'occasione per attaccare" "Ringrazio tutte le persone che sono andate a votare. La partecipazione è sempre un successo. Per la prima volta nella storia un'elezione Regionale in Emilia-Romagna è stata contendibile. È stata una campagna elettorale sul territorio, a contatto con la gente. Abbiamo parlato di temi e contenuti, abbiamo denunciato cio' che non va e non smetteremo di batterci per dare risposte ai cittadini". Lo ha dichiarato Lucia Borgonzoni sottolineando: "Dispiace che Bonaccini non abbia perso occasione, per continuare ad attaccare sul piano personale e tentare di screditarmi. Per noi la politica è e sarà sempre un'azione costruttiva. E continueremo a lavorare e impegnarci per dare risposte ai cittadini".

Jole Santelli prima governatrice donna in Calabria Jole Santelli scalza il centrosinistra dalla guida della Regione ed si fregia del titolo di prima donna governatrice della Calabria, incassando con un largo margine sul candidato civico sostenuto dal Pd Pippo Callipo. Indicata negli ambienti parlamentari come la "pasionaria" azzurra, la Santelli, è una forzista della prima ora e con il partito di Berlusconi ha acquisito una lunga esperienza politica. Cosentina, 52 anni, laureata in giurisprudenza, con specializzazione in Diritto e Procedura penale all'Università La Sapienza, è già alla quinta legislatura in Parlamento, dove è entrata per la prima volta nel 2001.

Spallata fallita, governo salvo. Ma tonfo del M5s Se il Pd con il segretario Nicola Zingaretti esulta, il M5s nazionale tace di fronte a due dati pesantissimi: un 3,45% ottenuto, stando all'ultima proiezione, dal candidato in Emilia Romagna Simone Benini col partito al 4,7% mentre in Calabria addirittura il candidato appoggiato dai pentastellati Francesco Aiello rischia di non superare lo sbarramento dell'8% e di restare fuori dal Consiglio regionale. Vito Crimi, reggente del Movimento dopo le dimissioni di Luigi Di Maio, fa sapere che parlerà in mattina, davanti alle telecamere finiscono solo i candidati governatori senza ammettere la debacle.



Le Sardine pesano sulla vittoria di Bonaccini Un dato che ha pesato nell'alta affluenza e nella vittoria di Bonaccini è stata la mobilitazione del movimento delle Sardine, sceso in piazza contro Salvini. Lo ha riconosciuto lo stesso governatore e anche Zingaretti. "In tanti hanno ritrovato entusiasmo e il gusto di stare tra le persone" perché nel centrosinistra "ci eravamo un po' dimenticati di andare nelle piazze" e questo "ce l'hanno detto anche le Sardine", ha detto Bonaccini. E dal segretario del Pd e' arrivato un caloroso ringraziamento: "Credo che dobbiamo dire un immenso grazie al movimento delle sardine. Anche la crescita del numero dei partecipanti e' figlia di una scossa democratica positiva che hanno dato loro rispetto all'aggressivita' della destra estremista che ha gridato con la cultura dell'odio". Dal canto loro i ragazzi guidati da Mattia Sartori, subito dopo la chiusura delle urne, fanno sapere con un post su Facebook: "Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo. Ma ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali. Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto. E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici. Per questo motivo non ci vedrete in TV o sui giornali. È tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque. Fino ad oggi siamo stati una bella favola". E danno appuntamento a Scampia, per la loro prossima iniziativa.