Regionali, Salvini: "In Emilia-Romagna per la prima volta c'è stata partita"

"Avere una partita aperta in Emilia-Romagna per me è un'emozione, dopo settant'anni per la prima volta c'è stata una partita". Così Matteo Salvini, dopo la chiusura dei seggi per le elezioni regionali. Sul risultato in Calabria, che vede il centrodestra avanti, il leader della Lega ha rivendicato il ruolo avuto dal Carroccio: "Per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti".