Silvio Berlusconi: "Non ho mai indicato Mario Draghi come futuro capo del governo"

"Sono stato frainteso perché non ho mai indicato Mario Draghi come futuro capo del governo". Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi durante l'ultima puntata di "Stasera Italia". "Sono molto orgoglioso del suo operato in Europa, ma credo che non abbia il tipo di competenze adatte a quel compito".



"Tra qualche mese si concluderà il suo mandato e io - ha spiegato Berlusconi - ritengo che potrebbe gestire molto bene qualsiasi alta responsabilità attinente, però, alle sue competenze".