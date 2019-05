Berlusconi: "Cartellino rosso al governo, giallo a Salvini e Meloni"

Silvio Berlusconi, ospite di Pomeriggio 5, sfodera un kit da arbitro e si dice pronto a tirare fuori il cartellino rosso per il governo dopo il voto delle elezioni europee di domenica. "Se Forza Italia avrà un buon risultato e il M5s si fermerà sotto il 20% - spiega - gli italiani potranno esporre il cartellino rosso. Quello giallo - aggiunge - potrei estrarlo per Salvini e la Meloni che stanno facendo chiacchiere che non posso capire".

"Lo chiamano governo ma governo non è - ha aggiunto il leader di Forza Italia -. Sono persone che si contrappongono su tutto, sono arrivati ad insultarsi, si danno del pugile suonato e dello schizofrenico. Come si fa andare avanti? Hanno fatto molto male all'Italia, diventata maglia nera in Europa". Per Berlusconi, in conclusione, "i Cinquestelle sono degli scappati di casa", mentre "un voto a Forza Italia vuol dire che il centrodestra può andare al governo". Anche "per introdurre una flat tax che farà sì che emerga tutto il sommerso su cui ora c'è evasione".