Europee, ultime ore di campagna: da mezzanotte scatta il silenzio elettorale

"Il governo sa solo litigare, Lega e M5s sono in contrasto su almeno 30 proposte. Il Paese soffre, è isolato dall'Europa, ha meno lavoro e più poveri". Lo dice Silvio Berlusconi a Tgcom24, aggiungendo che "ai Cinquestelle è stata data in mano l'Italia, e non sanno cosa fare". "Chiedo ai 51 milioni di italiani che ne hanno diritto di andare alle urne per esprimere il loro voto per cambiare", aggiunge il leader di Forza Italia.