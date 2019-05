La sconfitta dei Mussolini: Alessandra e Caio Giulio Cesare restano fuori dal Parlamento Ue

Il cognome Mussolini non approderà al Parlamento europeo. I candidati, discendenti del Duce, che correvano per l'Europarlamento erano due: Caio Giulio Cesare Mussolini, in lizza per Fratelli d'Italia, e Alessandra Mussolini, candidata di Forza Italia. Entrambi nella circoscrizione Italia Meridionale, hanno totalizzato un numero di voti che non consentirà loro l'accesso all'Europarlamento.