È tempo di bilanci e analisi, dopo le elezioni europee che hanno sancito la netta vittoria della Lega di Matteo Salvini, che ha superato quota 34% dei consensi degli elettori. A far da contraltare al successo del Carroccio, c’è proprio l’alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, che si ritrova sotto il 20%, scavalcato dal Pd. Claudio Brachino, direttore di Videonews, commenta così a “Mattino Cinque” il successo di Matteo Salvini: “Ciò che sfugge a noi giornalisti, quello che non viene evidenziato dai sondaggi, è che tra lui e gli italiani si è creato un rapporto armonico cui non riusciamo a dare una spiegazione precisa”.