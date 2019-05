Europee 2019: Lega primo partito, crolla il M5s scavalcato dal Pd | Il Ppe in testa in Europa

Boom della Lega alle elezioni europee, primo partito col 34%. Crolla invece il M5s, al 17%. Pd secondo col 23%. "Adesso si cambia in Ue", afferma Matteo Salvini. "Penalizzati dall'astensione", commenta invece Luigi Di Maio. Affluenza in calo al 56,1%. In aumento invece in Europa, oltre il 50%. I populisti avanzano ma non sfondano. In Germania regge la Merkel. In Francia vince la Le Pen. Nel Regno Unito vola il Brexit party di Farage.