"Non chiediamo mezza poltrona in più" - "Abbiamo subito attacchi quotidiani vergognosi, però la vita reale è più forte degli attacchi virtuali. Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni, il mio avversario era e rimane la sinistra. Gli alleati di governo sono amici e ora si torna a lavorare serenamente", ha ribadito il leader della Lega e vicepremier a Milano, spiegando che "non chiederemo mezza poltrona in più in Italia".



"Accelerazione sul programma di governo" - "Sarà un periodo economico complicato e siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà. Chiedo un'accelerazione sul programma di governo. A livello nazionale non cambia nulla", ha proseguito Salvini. Commentando i risultati delle Regionali, ha detto: "Se la Lega andrà al governo in Piemonte è chiaro che sarà un messaggio per la prosecuzione delle grandi opere. Abbiamo chiesto il voto per il sì".