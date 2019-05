Matteo Salvini a "Pomeriggio Cinque" regala un rosario a Barbara d’Urso

Matteo Salvini, ospite a “Pomeriggio Cinque”, ha regalato un rosario a Barbara d'Urso. Il simbolo cattolico è al centro delle polemiche da quando, durante un comizio, il leader della Lega l'ha mostrato e baciato davanti alla folla. “Me lo ha dato una signora di Vercelli che ho incontrato oggi – spiega il vicepremier alla conduttrice – e mi ha detto di consegnarlo a te”.



Un gesto per provare a smorzare le critiche: “Vuole essere un dono senza polemiche, volevo dartelo personalmente”. Barbara d’Urso ha accettato il regalo e ha subito chiesto a Salvini della sua fidanzata Francesca. "Lei mi sopporta - racconta il leader della Lega - e non è semplice perchè non sono una persona facile"