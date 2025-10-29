Asse Salvini-Orban: "Basta con politiche suicide dell'Ue" | Meloni e Tajani prendono le distanze

"Siamo uniti nel nostro impegno a difendere le nostre nazioni e a costruire un'Europa forte di Stati sovrani", ha dal canto suo sottolineato, su X, il primo ministro ungherese. Parole che hanno nuovamente innescato il distinguo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La linea in politica estera dell'Italia la esprime il presidente del Consiglio e la esprime il ministro degli Esteri. Le altre posizioni sono posizioni individuali, ma la linea politica del governo è chiara", ha sottolineato Tajani dalla Mauritania, ribadendo come "noi stiamo con Kiev".