Tajani e Piantedosi in Africa: "Si apre una nuova stagione politica"

Un interesse che si articola a partire dal rilancio dei rapporti economici e dal contrasto all'immigrazione irregolare: in questo senso - ha annunciato il ministro dell'Interno - saranno siglati anche accordi bilaterali per favorire i flussi regolari. Tutto questo, in un'ottica non predatoria: perché "noi consideriamo i Paesi africani nostri amici. E siamo anche pronti a trasformarci sempre più in portavoce dell'Africa in Europa", è il messaggio del titolare della Farnesina. "Io credo che un continente ricco come l'Africa, che ha grandi risorse di materie prime, possa avere delle grandi prospettive. Noi possiamo esportare in questi Paesi il nostro saper fare e penso per quanto riguarda le materie prime, se abbiamo un'ottica assolutamente anticoloniale, dobbiamo aiutare al recupero, all'estrazione delle materie prime, trasformarle qui e poi acquistarle e portarle in Italia", ha spiegato Tajani al suo arrivo a Nouakchott, dove i ministri italiani hanno inaugurato l'Ambasciata d'Italia aperta nel 2024 proprio per rilanciare le relazioni bilaterali.