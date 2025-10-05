Voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Andrej Babis

Alle elezioni i postcomunisti riuniti nella alleanza Stacilo! (Basta!) non saranno rappresentati in Parlamento. In crescita l'affluenza alle urne, arrivata al 68,8%. Babis avrà, però, i suoi grattacapi: la sua è una vittoria ma non un successo pieno. Sognava un governo monocolore, adesso deve accontentarsi di 81 seggi sui complessivi 200 del Parlamento ceco. Lo stesso Babis in conferenza stampa ha dichiatato: "Ci sforzeremo di definire un governo monocolore guidato da Ano. Ma avvieremo colloqui con gli Automobilisti e con la Spd". I primi interlocutori sono gli "Automobilisti per se stessi", con i quali il movimento di Babis già coabita nello stesso gruppo al parlamento europeo, e che hanno ottenuto poco meno del 7% e 13 seggi. Gli Automobilisti vogliono porre fine alle "assurdità ideologiche di Bruxelles", si oppongono alla politica climatica e di genere, ma insistono nel rimanere nell'Ue riformata e nelle strutture della Nato. Si definiscono "l'unico partito autentico della destra".