Salario minimo, Calderone: "No a una legge". E' scontro

Tuttavia, dal governo arriva la prima doccia fredda . Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, non usa giri di parole: "Non sono convinta che al salario minimo si possa arrivare per legge". Posizione apprezzata dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti: "Bene ha detto Calderone, una legge non serve". L'altolà arriva appena qualche ora dopo la firma della proposta di legge unitaria di Pd, M5s, Azione, Avs e Più Europa. Ma i dem non ci stanno e rilanciano.

Le opposizioni esprimono soddisfazione per l' accordo raggiunto sul salario minimo , una proposta articolata in 7 punti, che fissa a 9 euro lordi l'ora la soglia sotto la quale sarà impossibile pagare un lavoratore.

Le opposizioni - da Azione al M5s, dal Pd a +Europa all'Alleanza Verdi-Sinistra - si accordano su una proposta unitaria per il salario minimo. Ma Renzi si sfila e fa sapere che Italia Viva non voterà il testo. Tra i 7 punti della proposta, il salario minimo è parametrato alla media dei contratti nazionali e la soglia è fissata a 9 euro l'ora

"Il no del governo è un errore, ci batteremo per superarlo", afferma il responsabile Economia del Nazareno, Antonio Misiani. La segretaria Elly Schlein si rivolge direttamente al ministro: "Vorrei ricordarle che ci sono tre milioni di lavoratrici e lavoratori poveri in Italia e che questo governo non può non capire che sotto una certa soglia non si può parlare di lavoro ma è sfruttamento".

A suscitare la replica immediata in casa Pd è la convinzione espressa da Calderone sull'urgenza di "investire sulla contrattazione collettiva di qualità". A cui Schlein ribatte: "La proposta delle opposizioni rafforza la contrattazione collettiva perché fa valere per tutti i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto comparativamente più rappresentativo".

Ma sulla proposta arriva il gelo anche dal segretario della Cisl, Luigi Sbarra, il quale sostiene che bisogna agire con i contratti. Al di là del botta e risposta, la posizione del governo frena gli entusiasmi e fa capire che la strada per la proposta delle opposizioni è tutta in salita. Consapevolezza che non manca tra i firmatari. La deputata Dem Debora Serracchiani annuncia una "battaglia parlamentare con le altre opposizioni". E il segretario di Più Europa Riccardo Magi rafforza il concetto: "non tollereremo in alcun modo che il salario minimo non venga calendarizzato e discusso nel più breve tempo possibile".

In attesa che la proposta intraprenda il suo iter alla Camera e che le opposizioni tentino di scalfire il muro già eretto dalla maggioranza, i dem non fanno a meno che sottolineare la portata dell'accordo. Per la coordinatrice della segreteria Pd, Marta Bonafoni, è stata "una giornata importante per chi crede nel rilancio del Partito democratico come grande soggetto di ricostruzione del campo progressista".

Parola, quella di "campo", che però non mette tutti d'accordo. E da cui cominciano le operazioni di smarcamento. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parla piuttosto di "convergenze sui temi". Con il Pd, aggiunge, "il consolidamento di un'intesa politica è un processo che necessita di tempo". Il ragionamento, nel M5s, è che il "campo largo" è una formula che ha già fatto il suo tempo, nonostante si guardi alla proposta sul salario minimo come a un esperimento riuscito.

Ma èda Azione che arriva la presa di distanza più netta. "Nessun prologo di campo largo", ma "una norma di assoluto buonsenso", dice il leader Carlo Calenda. Che fa sapere di aver chiesto al premier Giorgia Meloni un incontro sul tema salario minimo. Osvaldo Napoli, componente della segreteria, avvisa: "Se qualcuno pensa di agitare la proposta come un'arma contro il governo temo che non abbia capito lo spirito con cui Azione ha partecipato alla sua elaborazione".

Nel partito qualcuno teme che con questo accordo Azione cominci a essere assimilata alla "foto di Campobasso", quella di Schlein, Conte e Fratoianni al bar con la limonata. Timori che diventano certezze dalle parti di Italia Viva, dove si guarda a quella di Calenda come a una chiara prova di campo largo. La scelta di non firmare la proposta di legge, in Italia Viva, si vive soprattutto come un atto politico. Matteo Renzi e i suoi in un campo, che sia largo, ristretto, o progressista, non ci vogliono stare, né ora, né mai. La mossa, semmai, è quella di occupare spazio al centro.