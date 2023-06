Rider, svolta a New York: salario minimo di 18 dollari l'ora (mance escluse)

Un passaggio storico - E' la prima volta negli Stati Uniti che ai lavoratori di questo settore viene garantita una paga minima. Anche se c'è giù chi considera quei quasi 18 dollari l'ora non abbastanza per coprire tutte le spese sostenute dai "delivery guy", a cominciare dall'affitto della bici elettrica, o lo scooter, oltre ai rischi. Ma è un importante passo in avanti se si considera che ad oggi, gli oltre 60.000 addetti alle consegne della città (che portano a domicilio cibo e altri prodotti), vengono pagati in media 11 dollari l'ora tenendo conto di mance e spese, meno del salario minimo di 15 dollari in vigore a New York. Inoltre, coprono di tasca propria anche assicurazione sanitaria, spese aziendali e tasse aggiuntive.

Mercato esploso con la pandemia - Prima del Covid c'erano 25mila "delivery guy" a New York, ora sono circa 66mila, e il numero è in continua crescita. Il mercato è letteralmente esploso. E New York è forse la città americana che più di tutte fa leva su un esercito di rider che hanno sfidato pandemia e condizioni meteorologiche estreme. Ma a ogni consegna, riporta uno studio del municipio, il lavoratore guadagna in media 4,32 dollari lordi, mentre l'azienda 4. Alcuni gruppi di settore tuttavia sostengono che i costi aggiuntivi potrebbero limitare le opportunità per alcuni rider e trasferire i costi su consumatori e ristoranti, che già pagano tariffe elevate per utilizzare le app.